10 Presentes Para Oferecer a Mulher da Sua Vida

Está com dúvidas sobre o que oferecer a aquela mulher especial para si? Deseja surpreenda-la mas acha que já ofereceu tudo e que já não existem mais presentes possíveis para oferecer? Bom, esse não é um problema só seu, muitas pessoas em algum momento tem que passar por isso quando querem oferecer algo à namorada, mãe, irmã, amiga, amante…

Nós vamos deixar aqui algumas sugestões, desde as mais básicas às mais complicadas de imaginar sozinho. Anota aí, vais precisar!

1. Caixa de bombons

As caixas de bombons são outras óptimas opções para agradar as mulheres. Esse presente pode acompanhar as flores e, se você aperfeiçoar a escolha, como bombons finos com licor, eles vão servir como um presente, até mesmo para o Dia dos Namorados.

No entanto, se ela estiver de dieta, prefira outro presente, pois ela pode até mesmo ficar zangada consigo. Também não é um presente para dar a toda a hora, senão, é você quem vai querer que ela faça uma dieta.

Com certeza, um presente que a mulher sempre gosta de ganhar, além de flores, são sapatos. Se você escolher essa opção para presentear a sua namorada, prefira os sapatos mais sofisticados ou outro sapato que ela já tenha mostrado interesse a comprar.

3. Flores

Flores são os presentes que toda mulher gosta de ganhar. E não são apenas as rosas que fazem sucesso com as mulheres. Existe uma série de espécies e cada tipo combina com um estilo de mulher. As flores não precisam de datas especiais para serem oferecidas.

4. Bilhetes para show’s

Levar a sua namorada para um show do cantor ou cantora que ela gosta pode ser um presente que ela adore, caso a mulher goste desse tipo de programas. Além disso, se você também gosta do artista, vai ser um presente que deixará os dois satisfeitos.

5. Noite romântica

Se bem planeada, com jantar romântico à luz de velas, flores, reserva no hotel, etc, uma noite romântica pode ser um presente muito especial. Mas, para isso, você não pode levar a sua amada no mesmo restaurante de sempre. Dessa vez, tem que ser diferente, um que vocês nunca foram, com direito a todas as todas regalias possíveis.

O ideal, é que o presente seja dado em uma sexta ou sábado, para que nenhum dos dois tenha que se preocupar com os compromissos do dia seguinte.

6. Bolsas e acessórios

Você sabe como as mulheres ficam loucas com bolsas, cintos e demais acessórios, então está bom de mais comprar uma bolsa, carteira para ela. No entanto, é importante saber qual é o modelo ideal. Para facilitar, você pode convidá-la para saírem juntos e escolher uma bolsa.

7. Celular e outros aparelhos tecnológicos

Se a sua namorada é uma mulher moderna você pode escolher um telefone com Internet ou um outro aparelho electrónico que seja novidade no mercado. Além de ela ficar satisfeita com o presente, sempre vai se lembrar de si quando for usá-lo, ou seja, quase sempre.

8. Livros, CDs, filmes

Caso ela seja uma mulher intelectual, que goste de música ou cinema, livros, CDs e filmes sempre são presentes bem vindos, sendo que você pode presenteá-la com essa opção diversas vezes.

Mulheres adoram roupas novas, por isso, escolha uma peça bastante sofisticada.Os vestidos podem ser uma opção, daqueles que se usam em ocasiões especiais.

10. Jóias

Se o seu orçamento permite, uma jóia é sempre um presente inesquecível. Por isso, deixe essa opção para aquela ocasião mais especial, quando vocês completarem muitos anos de namoro, ou quando quiser casar com ela. Use esse presente para uma ocasião muito especial.