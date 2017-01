Cantores Moçambicanos Que Faliram

Hoje nós vamos publicar mais uma lista problemática no nosso blog. Uma lista de alguns cantores que já tiveram um lugar de destaque no cenário musical nacional, mas que por alguma razão desaparecem ou não conseguiram manter o sucesso tido no início da carreira. É uma boa oportunidade para recordarmos grandes artistas que fazem bastante falta na arena musical actual. O nosso Top 10 é de acordo com a dimensão da queda, o que significa que os artistas que estão nas primeiras posições são os que mais “faliram” nos últimos anos.

E porque nós achamos que os cantores da velha guarda nunca vão falir, preferimos fazer uma lista apenas com artistas jovens. Ah sim! O termo “falir” refere-se ao sucesso musical e não necessariamente à questões financeiras.

10. Jenny

A Jenny já teve seus momento de sucesso nacional, como na época da música “vai” e outras, embora ela continue cantando e aparecendo em de vez em quando na televisão, a Jenny anda meio falida.

9. Anaconda

Anaconda era o Rei do Kuduro em Moçambique numa época em que este estilo de música ainda se firmava no nosso país. Com a chegada do ragga e o nascimento do Pandza, o Rei ficou sem Reino.

8. Oliver Style

Oliver Style sempre oscila entre o sucesso extremo e o fracasso total, neste momento o “folgado” está na segunda situação.

O patrão da música moçambicana é sem dúvidas uma referência na nacional na área cultural, não se pode falar da história da evolução da música moçambicana sem falar do Mc Roger, mas como todos sabem, quem gosta de História é Museu.

6. Djei

Muitos músicos da Beira tiveram Djei como inspiração para alcançar o sucesso nacional, numa época em que era muito complicado ser um músico reconhecido fora de Maputo. Mas o tempo passou e ele ficou algures por lá…

Sim, os Rockfellers são os pilares do Rock nacional, mas uma vez que só uma ou duas pessoas escutam rock por aqui, é meio complicado. É mesmo uma vida de cão…

4. Edu

O Edú surgiu numa época em que era demasiado fácil fazer sucesso cantando pandza. Mas não vamos tirar mérito a este cantor que provavelmente só saiu do tapete vermelho por causa de Kutxu Kutxo chamado Hip Hop, que engoliu boa parte dos cantores de pandza.

3. Doppaz

Doppaz fez sucesso logo que apareceu e conquistou uma legião de fãs que viu seu ídolo mergulhar em escândalos consecutivos, que custaram o sucesso que este jovem cantor vai demorar para conquistar novamente.

Swit é responsável por grandes clássicos da música jovem moçambicana, suas músicas são das mais lembradas e cantadas nos dias de hoje. Certamente o desaparecimento repentino e permanente do Swit deixou muita tristeza e solidão para seu fãs.

Danny Og já foi grande nome no Hip Hop e foi fonte de inspiração para muitos rapazes da minha zona. O mesmo aconteceu quando ele decidiu que tinha que cantar pandza, ele foi um sucesso nacional e são poucos os que não dançaram músicas com a voz rouca do Denny Og. Agora que é só esperar ele começar a cantar Kuduro (e parece que já começou) para ver se consegue voltar aos holofotes…

Bónus. Bang

Agradecemos muito a este cantor por ter falido na música e decido abraçar outras áreas onde certamente se sai melhor.

Até a Próxima!