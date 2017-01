Chris Brown pode ser condenado a uma pena de 14 anos

Chris Brown poderá ser condenado a uma pena de 14 anos, revelou um especialista ao E!.

O cantor foi detido depois de 11 horas de negociação com as autoridades, acabando por ser libertado mais tarde após o pagamento de uma fiança.

No entanto, o caso pode não terminar por aqui e as coisas piorarem para Chris em tribunal. De acordo com o especialista a pena máxima por agressão são quatro anos, número que poderá aumentar por uma arma de fogo estar envolvida no caso.

Ainda assim o cenário mais ‘negro’ é improvável na perspectiva de Troy Slaten, o especialista, mesmo com os antecedentes que o artista possui (agressões a Rihanna).

Os referidos acontecimentos poderão sim ter consequências bastante negativas nos acordos que o artista fez em relação à custódia da filha Royalty, por quem luta na justiça.

Resta saber como o processo se irá desenrolar.

Notícias ao Minuto