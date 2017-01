Erros que as mulheres cometem na relação que podem ser corrigidos

Uma boa parte das mulheres não consegue segurar e manter relacionamento, e conta do fracasso na relação, jogam a culpa aos homens.

Erros constantes, mentiras sem cabimentos, ciúmes exagerados e bastante desconfiança, frustram o relacionamento, e muitas mulheres nem percebem isso, pensam que as coisas estão como sempre estiveram, mas não é bem assim. Com passar dos tempos, essa situação acaba ficando amarga e até mesmo insuportável. Então mulher, se estiver passando por isso no seu relacionamento, preste bastante atenção em alguns itens que demonstram que o homem está perdendo interesse em si, e tente reverter a situação.

Eis a lista de coisas que demonstram que o homem pode estar perdendo interesse numa mulher devido aos erros cometidos mas que ainda podem ser corrigidos: