Fotos do casamento da Dama do Bling

Agora é oficial, a cantora moçambicana Dama do Bling está casada com seu namorado e manager de longa data Izidine.Veja a seguir as fotos da cerimónia civil e algumas da festa que teve lugar na quinta do casal na Matola.







O facto é que a Sra. Mudanisse passa a se chamar Jandira Samamad. O noivo é muçulmano por isso ela teve que se converter ao Islão. Veja algumas fotos pós casamento religioso.



As fotos da cerimónia civil são uma cortesia do Sapo Moçambique a quem endereçamos os nossos agradecimentos.