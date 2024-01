África, talvez um dia…

Antes de iniciar a aula, enquanto os alunos cirandavam entre a sala, dei por mim numa conversa calorosa com o meu colega.

– Amigo, a quantas anda o teu país?

– Mais ou menos, em processo de mudanças…

– Sim, acompanhei, no dia 15 haverá votação, pois não?

– Sim, isso mesmo – Respondi surpreendido, não me passava pela cabeça que o meu amigo e colega, acompanhasse o que se passa em meu país.

– Que tal, estas optimista?

– Estou, o meu povo está cada vez mais exigente, então creio que seja lá quem for o próximo presidente, irá honrar às suas promessas, ao menos 50% delas.

– Muito bom, assim espero, África já tem problemas que bastem…

– Nem me fales meu irmão, nem me fales…

– Você sabia que o meu pais ajudou o vosso a ser independente?

– Sim, pude ler sobre o Siad Bare. Mas foi uma amiga minha (Zenaida Machado) quem fez um texto onde mencionava esse nome… Não demorei, fui logo ao google e fiquei surpreendido com o que li.

– Isso mesmo, nós alcançamos a independência em 1961, quando a Somália o conseguiu, ajudou vários países Africanos a conseguir alcançar a independência. Para Moçambique, Siad Bare enviou 7 000 soldados, em navios. Eram soldados bravos e muito respeitados em África…

A conversa decorria e o meu amigo falava com uma paixão jamais vista, e eu sentia o seu patriotismo, podia vê-lo no brilho dos seus olhos. E o “papo” fluía. fFalamos dos grandes países Africanos onde, infelizmente, Moçambique não estava incluído. Mencionámos Angola, Marrocos, Ghana, Nigéria, África do Sul e etc. Falamos sobre o que está a acontecer em Portugal, dos novos ricaços Angolanos que inundaram Lisboa e não só, enfim, mas acabamos por desaguar num ponto que me deixou meio ressentido, meio triste…

– O meu país já esteve muito bem, já foi decente para se viver…

– De facto, Somália já foi um “paraíso”…

– Claro que tínhamos problemas, mas não eram assim tantos quanto hoje. O mundo sabe que as guerras que ocorreram na Somália foram financiadas pelo pais “x” , mas ninguem fez nada, parece que têm prazer em ver-nos chorar…

Nem tive forças para falar, o que eu podia dizer? Lá continuou o meu amigo.

– Viste o que se passou na Líbia?

-Tenho acompanhado, é triste…

– Achas que aquele povo é feliz, enquanto tem bombas como café da manhã e o barulho de metralhadoras no lugar do canto dos pássaros e risos das crianças?

Deixei-o prosseguir, sentia-o magoado, mas no fundo dos seus olhos eu podia ver um brilho esperançoso…

– Mas o caminho é para frente, um dia o meu país vai sair da miséria na qual está.

“E vai mesmo, ainda nesta semana pude ler que a Somália já tem o seu primeiro ATM. Embora não se use a moeda local, o “Xilin”, mas sim o dólar americano e em breve poderá ser usado o euro… Epah, tudo começa com um passo…”

Pensava eu enquanto prestava atenção às palavras do meu ” Tovaritsh” (camarada – Russo).

– Verdade meu irmão, ainda agora fiquei em pânico quando imaginei que o meu país poderia ter mergulhado numa outra guerra civil, todo nosso esforço teria ruído feito um castelo de areia…

– Nem me fales, há países que se beneficiam com a nossa miséria. Financiam guerras, distribuem armamento a “grupos rebeldes”, quando desses por ti , em um piscar de olhos, o teu pais já estaria como o meu…

-Somos os futuros líderes (aquela conversa calorosa permitiu-me sonhar) creio que, futuramente, não cometeremos os mesmos erros que foram cometidos pelos presidentes que governam e governaram…

– Deus te oiça, um dia voltarei à Somália…

A aula iniciou e ambos procuramos nos concentrar, ainda que fosse “impossível” pois aquela conversa havia aberto espaço para reflexões profundas.

Estamos nós a um passo de terminar ao curso, o meu amigo parte rumo aos EUA para se juntar à sua família e lutar pela sorte… e eu voltoà selva que é o meu país. Poderia eu ficar por cá por mais dois anos e lutar pelo mestrado, mas não, embora seja uma ideia tentadora, não me convence por completo. Preciso regressar, há fantasmas que preciso enfrentar… Partiremos, mas ambos optimistas, talvez um dia as coisas mudem, talvez um dia, vários estudantes como nós, na diáspora ou não, tragam novas soluções para os problemas que apoquentam o nosso povo. Talvez um dia, alguns irmãos meus, moçambicanos parem de olhar os somalianos como um povo pedinte… Barbaridade, pedinte, e não somos todos nós? Talvez um dia a Somália volte a estar repleta de ATM’s pelo país inteiro, com as suas infraestruturas recuperadas, saúde e educação de qualidade, uma moeda com mais valor… Talvez um dia o meu amigo venha a ser presidente do seu país e traga grandes realizações e alegrias ao seu povo. Talvez um dia eu possa ajudar ao meu Moçambique, ajudar no seu desenvolvimento e combater a ignorância, ajudar aos portadores de deficiência a conseguir alcançar um curso superior…

Talvez, um mundo de hipóteses… tudo começa com um passo, assim como está acontecendo na Somália neste exato momento… uma ATM em todo pais, o início da construção de um novo amanhã…