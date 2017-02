A comida picante também tem benefícios para a saúde! As pessoas anseiam pelo seu sabor, independentemente de fazer com que fiquem coradas ou com “calores”. Geralmente a comida picante é considerado insalubre, mas esta possui alguns benefícios para a saúde.

O pimentão não é o única substância com efeito picante, existe também a pimenta, o açafrão, o piripiri e outras ervas que contribuem para que o sabor seja picante.

Veja a lista de benefícios da comida picante:

1. Melhora a imunidade

O pimentão e a pimenta são ricos em vitamina A e vitamina C. Duas colheres de chá de pimenta em pó fornece cerca de 10% da vitamina A e 6% de vitamina C da necessidade diária do organismo. Ela estimula o sistema imunitário e melhora a linha de defesa do corpo humano.

2. Ajuda a prevenir o cancro

Embora os alimentos condimentados não sejam uma cura para o cancro, eles podem ajudar a preveni-la. Foi descoberto que a capsaicina pode matar algumas células cancerígenas. Outro tempero – açafrão – foi mostrado que pode ajudar a retardar a propagação de certas células do cancro, como câncer de próstata.

Mas a ingestão excessiva de capsaicina também tem sido associado a cancro do estômago. Por essa razão tenha cuidado com a quantidade que você consome.

3. Melhora a saúde do coração

As culturas que comem regularmente alimentos picantes são significativamente menos propensos a sofrer um ataque cardíaco ou acidente vascular cerebral. A Capsaicina ajuda a diminuir o colesterol ruim e reduz a inflamação.

4. Baixa a Pressão Arterial

As vitaminas A e C reforçam as paredes musculares do coração, e o calor da pimenta aumenta o fluxo de sangue por todo o corpo. Tudo isto é igual a um sistema cardiovascular mais forte.

5. Perda de peso

A capsaicina tem um efeito termogênico no corpo que leva ao aumento do metabolismo. Isso resulta em queima de calorias extras e pode levar a perda de peso. Além disso, se você está seguindo uma dieta ou sua comida saudável é menos atraente, então você pode apenas polvilhar algumas especiarias.

6. Diabetes tipo 2

De acordo com um estudo de 2006, houve uma queda considerável nos níveis de açúcar no sangue em pessoas diabéticas depois de terem uma refeição picante.

7. Estimula o humor

Alimentos picantes aumentam a serotonina no cérebro, o que faz você se sentir mais feliz. A serotonina também ajuda a relaxar e se sentir menos stressado.

8. Reduz a acne

Um efeito colateral estranho, mas que no entanto é bom. Os alimentos picantes podem ajudar no acne, se consumidos regularmente.

9. Melhora a qualidade de sono

Estudos têm mostrado que pessoas que consomem pimenta regularmente desfrutam de um sono melhor e por mais tempo. Mas evite comer alimentos picantes no jantar.