As 10 Melhores Dicas Para Manutenção do Seu Carro

Realizar a manutenção do seu carro é essencial para mantê-lo na estrada. Para aqueles que não estão acostumados a abrir o capô, a manutenção do carro pode parecer um pouco intimidante, mas é em todos os casos necessária.

Confira algumas dicas básicas de manutenção do seu carro, que poderão ajudá-lo a manter seu carro funcionando nas condições possíveis – mesmo que você seja novato no volante.

1. Verifique e troque o óleo

Não existe nenhum cuidado que vai ajudar um motor mais do que as mudanças de óleo e filtro regulares. Por outro lado, nada vai destruir um motor mais rápido do que negligenciar as verificações de nível de óleo ou mudanças frequentes de óleo.

2. Renove o sistema de arrefecimento e mude de refrigerador, uma vez por ano

A mistura de 50/50 de refrigerador e água destilada vai manter o sistema de arrefecimento em boa forma, evitar a corrosão e que substâncias indesejadas se acumulem dentro do sistema de arrefecimento.

3. Mudar os óleos de transmissão e diferencial

Estes fluidos devem ser trocados de acordo com os intervalos de manutenção recomendados pelo fabricante. Sempre use fluido de transmissão ou óleo de engrenagem com a viscosidade recomendada.

4. Mantenha o carro limpo

Falar da lavagem exterior do veículo é assunto óbvio, mas também é importante dar importância à parte inferior do veículo. Muita coisa pode ficar presa e deve ser sua preocupação manter qualquer sujeira longe dessa zona.

5. Mantenha as peças lubrificadas

Todas as peças precisam estar bem lubrificadas para sobreviver. Suas peças podem ir para a reforma antecipada devido à má lubrificação.

6. Aplicar cera

Nada mantêm a pintura com uma boa aparência e protegida melhor que uma camada de cera de qualidade. Aplique a cera, pelo menos uma vez a cada seis meses.

7. Proteger o interior

Proteja o plástico do interior do veículo estacionando na sombra sempre que possível, use uma tela reflectora na janela, e use um protector para evitar que o plástico e o vinil sequem.

8. Cuidado com o óleo de travão

O líquido dos travões é higroscópico. Isso significa que ele é perito em atrair humidade. A humidade faz com que os componentes fiquem corroídos e falhem. Substitua os fluidos e sangre o sistema uma vez por ano. O óleo de travão é barato. Pinças, mangueiras e sensores são caros.

9. Trocar as velas de ignição

Responsáveis pela movimentação do carro, as velas dão sinais de que precisam ser trocadas: aumento considerável do consumo de combustível, dificuldades na partida e marcha lenta desregulada. O tempo entre as trocas varia conforme a recomendação do fabricante. Em geral, deve ser feita a cada 20.000/30.000 Km. Para carros turbinados de fábrica é recomendada a verificação a cada 10.000 Km.

10. Revisão da Suspensão

A revisão do conjunto de suspensão deve ser feita a cada 30.000 Km. Os sinais de que há problemas são ruídos e a falta de estabilidade nas curvas.