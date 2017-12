Kei car (K-car), também conhecido como keijidōsha (veículo a motor leve), é uma categoria japonesa de modelos de porte mini que gozam de vantagens tributárias e securitárias.

Esse tipo de categoria de carros surgiu após a Segunda Guerra Mundial como um incentivo do governo para reconstruir a indústria automobilística do país, e perdura até os dias de hoje, com algumas modificações ao longo do tempo.

Apesar de serem carros designados principalmente para pessoas de baixa renda, atualmente esses carros se dividem em vários segmentos como hatches, monovolumes, utilitários, etc. Muito desses carros possuem recentes inovações tecnológicas como câmbio automático (principalmente CVT), tração dianteira, traseira e nas quatro rodas, GPS, e bons resultados em crash tests.

Especificações do Key Car

De acordo com as leis do Japão, os Kei cars devem possuir no máximo as seguintes especificações:

3,4m de comprimento

1,48 m de largura

Motor de 660ml (0.66 litro)

Potência de 64cv.

Fabrincantes de Key Cars

Quase que a totalidade dos kei cars são oriundos de marcas japonesas, mesmo que alguns deles sejam fabricados em outros países, apesar da tentativas de várias marcas estrangeiras quase nenhuma delas conseguiu ter uma boa aceitação do mercado, atualmente as marcas que fabricam kei cars no Japão são as seguintes:

Daihatsu

Honda

Mazda

Mitsubishi

Nissan

Smart (única montadora não-japonesa)

Subaru

Suzuki