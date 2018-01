O Mazda Demio é um modelo fabricado e comercializado globalmente pela Mazda desde 1996, actualmente na sua quarta geração.

O Demio é comercializado em muitos países como o Mazda2 e outros nomes incluindo Mazda 121, Mazda Metro e Ford Festiva Mini Wagon.

A terceira geração do Demio ganhou título de Carro do Ano Mundial em 2008, enquanto que a quarta geração foi premiada com o “Carro japonês do Ano” 2014-2015.

Primeira Geração (1996–2002)

Segunda Geração (2002–2007)

Terceira Geração (2007–2014)

Quarta Geração (2014–presente)

Versão Sedan