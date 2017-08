O Significado das Luzes do Painel do Seu Carro

O Significado das Luzes do Painel do Seu Carro

PARTILHA COM A MALTA

A pergunta é: você sabe ler o painel de controlo do seu carro e detectar possíveis problemas?

O painel de controle traz todas as informações que você precisa sobre o funcionamento do seu veículo, como velocidade, a quantidade de combustível e a temperatura do motor. Ignorar os sinais que as luzes e ponteiros dão pode trazer muitos danos ao carro, além de deixar você parado na pista.

Tudo o que está ali é essencial para verificar o bom ou mau funcionamento do automóvel. Logo, nada deve ser ignorado.

Confira o significado de cada item do painel do carro e evite ser pego de surpresa.

Significados dos símbolos do painel do carro

1 – Temperatura alta: Indica que há um problema no arrefecimento. O ideal é parar o carro e pedir socorro. Se você persistir, o aquecimento excessivo poderá danificar o motor.

2 – Luz de injecção: Indica que há algum problema com o sistema de injecção. Aparentemente não é nada grave, você pode até mesmo continuar a rodar com o carro, mas assim que possível deve verificar o problema, pois isso pode aumentar o consumo de combustível e de emissão de gases poluentes.

3 – Pressão de óleo: Indica que há pouco óleo no motor ou algum problema com o sistema de lubrificação do motor, É uma situação considerada grave. Pare o carro e chame socorro.

4 – Faróis altos acesos.

5 – Portas abertas.

6 – Setas ligadas.

7 – Farol de neblina ligado.

8 – Luz de freio: Indica que o freio de mão está puxado. Se ela estiver acesa mesmo com o freio de mão solto, pode ser algum problema no freio, principalmente falta de fluído no reservatório. Neste caso, você deve procurar um mecânico.

9 – Bateria: A luz deve desligar alguns segundos depois que o carro estiver em funcionando. Se permanecer ligada, é sinal de que a bateria não está sendo carregada pelo alternador. Será preciso ir até o auto-eléctrico o quanto antes.

10- Luzes de emergência (pisca alerta) ligadas

11- ABS: Para quem não sabe, o sistema ABS, presente em alguns carros, impede que as rodas do carro travem em uma freada brusca, evitando que seu carro escorregue e corra risco da perda de controle. Quando o carro é ligado a luz acende e apaga em seguida, mas se permanecer ligada significa que pode haver algo errado com o sistema ABS, que precisa ser verificado.

12 – Falta de combustível

13 – Aviso padrão: Esse é um aviso genérico que pede sua presença na oficina mecânica.

14 – Módulo electrónico: Alguns carros automáticos possuem apenas um módulo para gestão da transmissão automática e da injecção electrónica. A luz indica que algo errado está acontecendo. Procure um mecânico.

15 – Lâmpadas queimadas: Alguns carros possuem este recurso.

16- Circuito eléctrico: indica que há algum problema no sistema eléctrico do veículo.

17 – Cinto de segurança: Indicando que o cinto de segurança é obrigatório.

18 – Airbag: Não é uma emergência, mas pode significar que o airbag não irá funcionar em caso de colisão. Em alguns veículos pode aparecer a palavra AIRBAG ao invés do símbolo. Procure a assistência quando puder.

19- Airbag lateral: Mesma situação descrita acima, mas com os airbags laterais.

20- Baixa pressão nos pneus: Alguns carros também possuem essa função, que avisa quando é preciso calibrar os pneus.

21 – Desembaçador do para-brisa está ligado.

22 – Desembaçador traseiro está ligado.

23 – Overdrive: Overdrive é a marcha mais longa de um câmbio automático. Algumas transmissões tem um botão que permite que essa marcha nunca engate para evitar excessos de mudanças. , quando andando no trânsito da cidade, por exemplo. Na estrada, o Overdrive ligado ajudará na velocidade e na economia do combustível.

24 – Cadeirinha do bebê: Alguns carros também possuem este recurso, que avisa se a cadeirinha do bebê não tiver correctamente instalada.

25- Tração integral: Indica que o 4×4 do seu carro está activado.

26 – Esguicho do para-brisa em actividade.

27 – Oléo de travão (Fluído de freio): Indica problemas com o fluído de freio. Procure o mecânico.

28 – Piloto automático ativado.

29 – Travas de segurança: Indica que as portas traseiras não poderão ser abertas pelo lado de dentro. Ideal no transporte de crianças.