O Lexus IS anteriormente conhecido como Toyota Altezza é uma série de carros executivos da Lexus fabricados desde 1998.

O IS foi originalmente vendido sob a placa de identificação Toyota Altezza no Japão (a palavra “altezza” é italiano para “altitude”) até a introdução da marca Lexus e a segunda geração do Lexus em 2006. O nome Altezza ainda é usado em vezes para se referir às características luzes traseiras cromadas da primeira geração do modelo, conhecidas como ‘luzes de Altezza’.

Primeira Geração

O Altezza da primeira geração foi lançado no Japão em Outubro de 1998, enquanto que o Lexus IS 200 fez a sua estreia na Europa em 1999 e na América do Norte estreiou como o IS 300 em 2000.

Segunda Geração

A segunda geração do IS foi lançada a nível mundial em 2005, com os modelos IS 250 e IS 350 ambos com motor V6, seguido por uma variante de alta performance com motor V8 versão, o IS F em 2007. E por fim vieram versões convertíveis IS 250 C e IS 350 C, em 2008.

Terceira Geração

A terceira geração Lexus IS foi lançada em Janeiro de 2013, com versões diferenciadas como o IS 350 e IS 250 com motores V6, o híbrido IS 300h, e variantes da linha de alto desempelho Lexus F. A designação IS significa Desporto Inteligente.