Esta é uma lista com os principais verbos em changana para quem deseja começar a aprender esta língua do sul de Moçambique. Os verbos no infinitivo levam o prefixo “Ku”, como acontece na língua inglesa.

Ku Famba – Ir/Andar

Ku Fambissa – Guiar/Conduzir

Ku Hamba – Fazer (Criações)

Ku Helequeta – Acompanhar

Ku Humelela – Aparecer

Ku Imbelela – Cantar

Ku Inguissa – Escutar

Ku Kholwa

Ku Koma – Segurar/Pegar

Ku Kombela – Pedir

Kuba – Bater

Kuda – Comer

Ku Kuma – Encontrar

Kutwa – Sentir

Kuwa – Cair

Ku Langa – Escolher

Ku Languta – Observar

Ku Lava – Querer/Desejar

Ku Lhamba – Lavar-se (corpo)

Ku Lhamula – Responder

Ku Lhantswa – Lavar

Ku Lhaya – Dizer

Ku Lomba – Emprestar

Ku Navela – Cobiçar

Ku Nguirimela – Escorregar

Ku Nhica – Dar

Ku Nhima – Parar/Esperar

Ku Nhiqueta – Dar

Ku Panda – Correr

Ku Pangalata – Acompanhar (Fazer Companhia)

Ku Pfala – Fechar

Ku Pfula – Abrir

Ku Pfumela – Aceitar

Ku Phura – Beber

Ku Rila – Chorar

Ku Rima – Capinar

Ku Sekeleka – Levantar

Ku Sugula – Começar

Ku Sweka – Cozinhar

Ku Teka – Levar

Ku Tima – Apagar

Ku Tlhassa – Chegar

Ku Tsala – Escrever

Ku Tsama – Sentar

Ku Tumbela – Esconder

Ku Txintxa – Trocar

Ku Veca – Guardar

Ku Vitana – Chamar

Ku Vona – Ver

Ku Vutissa – Perguntar

Ku Vuya – Vir

Ku Xavissa – vender

Ku Yala -Negar

Ku Yambala – Vestir

Ku Yentxa – Fazer (realizações)

Ku Yetlhela – Dormir

Até à próxima aula