Como começar a apostar nas Artes Marciais Mistas

Para as pessoas que gostam de apostar em desportos coletivos, apostar em artes marciais mistas (MMA) pode ao início parecer um conceito estranho.

Se você tem uma noção firme de como apostar nos desportos no geral, aprender a apostar nas MMA será rápido e fácil. Para aqueles que não são tão proficientes, não se preocupe. Criamos este guia de instruções para apresentar os principais conceitos das apostas nas MMA que são mais fáceis de entender de quem quer fazer a transição de desportos, como alguns diferentes tipos de apostas que você pode fazer e cuidados a saber sobre calendarizações.

A importância da programação das MMA

A primeira coisa que devemos destacar sobre as apostas nas MMA é que a programação é significativamente diferente das ligas profissionais como a NFL, NBA e NHL. Nessas ligas, há um cronograma definido para toda a temporada.

Nas MMA não há cronograma definido para o ano. Cada luta é negociada e agendada, uma de cada vez.

No entanto, as lutas geralmente são agendadas com meses de antecedência, e geralmente você pode apostar nas maiores, assim que agendadas. Você pode apostar em nestas lutas antes de serem definitivas no seu agendamento. Mas lembre-se de ler as letras pequenas desses tipos de apostas antes de fazê-las, de acordo com as regras da sua plataforma.

Enquanto lutadores de grande nome só lutam duas ou três vezes por ano, no máximo, existe promoção de lutas quase semanalmente. Outras organizações realizam eventos mensais ou bimensais. No final de tudo, há sempre lutas de MMA prontas para as suas apostas.

Existem vários tipos de apostas que pode realizar. Se vem de um meio das apostas de desportos coletivos, estas serão as mais familiares para si.

Apostas exatas por ronda

Várias apostas esportivas de MMA permitirão que os apostadores coloquem dinheiro na forma exata como a ronda termina. Os pagamentos em apostas exatas podem ser bastante lucrativos, pois existem muitos resultados em potencial.

Dependendo de quais apostas desportivas usar, poderá ser ainda mais específico e escolher qual lutador vencerá e em qual rodada exata. Mais uma vez, o pagamento potencial aumentará porque você está sendo mais específico sobre o resultado.

Método de Aposta na Vitória

Além de apostar em quando as lutas terminarão, você também pode apostar em como as lutas terminarão: decisão, nocaute, finalização e até desqualificação. Isso é conhecido como “método de vitória” e essas apostas geralmente incluem as seguintes opções:

Dentro da distância: Um lutador, não importa quem, termina a luta por nocaute ou finalização dentro rondas definidas.

A luta termina por finalização: um lutador, não importa quem, vence por finalização.

Luta termina por nocaute: Um lutador, não importa quem, vence por nocaute ou nocaute técnico.

A luta termina em uma decisão: nenhum lutador termina a luta e o vencedor é determinado pelos cartões de pontuação dos juízes. Você também pode apostar no tipo de decisão:

Unânime: todos os três juízes concordam com o vencedor

Split: dois juízes marcam a luta pelo lutador A, e o outro marca a luta pelo lutador B

Maioria: dois juízes marcam a luta pelo lutador A e o terceiro, empatam

Novamente, quanto mais específico você ficar com sua aposta, maior será a recompensa.

Espero que este texto sirva de boa introdução a um todo mundo de apostas. Há muito mais a dizer sobre as opções disponíveis, mas são métodos mais avançados, que terão de ficar para um próximo artigo.