Se estás casado e a visita dos teus sogros não te incomoda, então, VOCÊ ESTÁ ENGARRAFADO. O normal é um genro ficar aborrecido com a visita do sogro. Porém, se a visita dos teus pais não incomoda a tua esposa, não quer dizer que ela esteja engarrafada, ela está apenas a usar a amizade com os teus pais para te engarrafar. E você, burro que é, vai se vangloriando: Minha esposa dá-se muito bem com a minha mãe. Que porra que quê? Ela está a usar a tua mãe para te engarrafar.

Se você acha que a tua namorada é ideal para virar esposa, então, VOCÊ ESTÁ ENGARRAFADO. Se, no entanto, você acha que ela é ideal para virar mãe do teu filho, então, você ainda está fora da GARRAFA.

Se ao dizer “EU TE AMO” para tua namorada ou esposa, você está sendo sincero, então, VOCÊ ESTÁ ENGARRAFADO. O normal é usar essa famosa frase para receber alguns favores em troca. Esta frase é usada de diferentes maneiras de acordo com o género. As mulheres a usam para receber favores materiais ou o casamento (a longo prazo) e, os homens a usam para receber favores carnais.

Se quando a tua namorada te abraça, te beija ou faz carícias em ti, você gosta, adora, viaja, não dá para dizer se está engarrafado ou não. Depende se tal é feito depois ou antes do acto sexual. Se é depois do acto sexual e ainda assim você gosta, então, VOCÊ ESTÁ ENGARRAFADO.

Se ao envolvimento sexual com a tua namorada você chama AMOR, então, VOCÊ ESTÁ ENGARRAFADO. Se, no entanto, você chama isso de SEXO ou DESCARGA DE STRESS, então você está fora da GARRAFA.

Se você sente saudades da tua namorada ou esposa, refiro-me saudade de abraçar, passear com ela, ficar juntinho, fazer carícias nela, então VOCÊ ESTÁ ENGARRAFADO. Se, no entanto, a saudade que você sente é de fazer sexo com ela, então, você ainda está fora da GARRAFA.

O termo “ENGARRAFADO”, que no senso comum em Moçambique, indica homem dominado por sua namorada ou esposa, está associado a ideia de superstição e magia negra. Acredita-se que o homem é engarrafado com o auxílio da magia negra. Mas é não o caso. O ENGARRAFAMENTO é um processo pelo qual, instintivamente ou intencionalmente, a mulher molda o homem aos seus gostos. O mais impressionante nesse processo todo, é que são poucos os homens que assumem que estão engarrafados. Eu assumo: eu estou engarrafado. Nos parágrafos que se seguem encontre as características básicas de um homem engarrafado e descubra qual é a tua situação.

Se sempre que a tua namorada te apresenta um monte de preocupações, você se preocupa em resolver tais preocupações, então, VOCÊ ESTÁ ENGARRAFADO. Porém, fique bem claro que, se você apresenta um monte de preocupações à tua namorada e ela se preocupa em resolvê-las, não quer dizer que ela esteja engarrafada, mas sim que está a tentar te engarrafar. Perceba: se uma mulher tenta fazer-se de útil para ti, tenta resolver suas preocupações, tenta ser mais atenciosa, não quer dizer que ela esteja preocupada contigo, mas sim que quer te colocar dependente dela ou dos serviços dela e a isso chama-se ENGARRAFAMENTO. Portanto, se uma mulher se comporta assim, está, simplesmente, a tentar ENGARRAFA-LO. Não caia nessa.O engarrafamento é processo e um conjunto de tácticas que a mulher usa para você a achar boa mulher, achar que merece tua atenção e carinho, para você a eleger de futura esposa, para você evitar magoa-la, para você achar-lhe de especial. Portanto, se você acha que ela é especial, então, VOCÊ ESTÁ ENGARRAFADO. E escute bem: se a tua namorada te acha especial, não quer dizer que ela esteja engarrafada; quer, simplesmente, dizer que você, já está engarrafado e que ela não se preocupa mais em investir em mais alguma táctica para ENGARRAFA-LO, você já era.Se a tua namorada engoma e lava a tua roupa, arranja um tempo livre para cozinhar para ti, te liga quando vai dormir, quer saber como foi o seu dia, diz que te ama, se preocupa com a tua saúde, quer que você pense no seu futuro, quer que você economize o seu dinheiro, não quer que você gaste todo na bebedeira, é um mau sinal: PRETENDE TE ENGARRAFAR, e estás quase a entrar.

Se a tua namorada acha que você não a trai, então, VOCÊ ESTÁ ENGARRAFADO. Mas, também, se você acha que ela não te trai, então, VOCÊ ESTÁ ENGARRAFADO.

Se chega aos teus ouvidos que a tua namorada está te traindo e você tenta investigar para saber se isso constitui a verdade, então, VOCÊ ESTÁ ENGARRAFADO. O normal é separar-se dela sem procurar investigar e sem lhe pedir explicação.

Se você alguma vez suspeitou que a tua namorada te traiu e mais tarde tudo ficou esclarecido e você concluiu que não passou de um mal-entendido, então, meu irmão, lamentemos juntos, VOCÊ ESTÁ ENGARRAFADO. A suspeita é mais que suficiente para romper o relacionamento. E se mais tarde tudo estiver esclarecido e não passar de um mal-entendido, é melhor assumir que está sendo manipulado.

O engarrafamento tem níveis: há quem é apenas engarrafado pela namorada ou esposa (engarrafamento parcial) e há quem é engarrafado por toda família da namorada ou esposa (engarrafamento total).

Um indivíduo PARCIALMENTE ENGARRAFADO não gosta do sogro, odeia a sogra e gostaria de ter se casado com a cunhada. Mas, um indivíduo TOTALMENTE ENGARRAFADO, gosta e convive com o sogro, ama a sogra e vê a cunhada como irmã.

Um indivíduo PARCIALMENTE ENGARRAFADO, aceita casar-se mas não aceita pagar lobolo. Já, um indivíduo TOTALMENTE ENGARRAFADO, para além de casar, paga lobolo, faz uma grande festa de apresentação, faz anelamento, paga multas impostas pela família gananciosa da esposa e por fim, já falido, vai viver num muquifo.

Continuando: se as amigas da tua namorada não te acham grosso, machista, arrogante, prepotente e muito pelo contrário, te acham um mimo, um anjo, então, VOCÊ ESTÁ ENGARRAFADO.

Todas mulheres possuem o talento de engarrafar os homens desde a sua nascença. Já aos 5 anos engarrafam o colega da escolinha, que passa a roubar rebuçados de casa para sustentar a menininha pela qual está ENGARRAFADO. Na primeira classe, descarta aquele menininho da escolinha e ENGARRAFA o menino que vem com BMW do pai. Este passa a roubar moedas para ela, para além dos rebuçados. Na segunda classe, engarrafa três simultaneamente e lá vai se ela vangloriando.

Só para perceber o quão mau é o engarrafamento, vejais que, as mulheres gostam de engarrafar mas odeiam que seus irmãos sejam engarrafados. Quando engarrafados, os chamam de parvos.

Há três formas de engarrafamento. Primeira:ENGARRAFAMENTO PELO MÉTODO DE CARINHO.Este tipo de engarrafamento, como já referido anteriormente, consiste em, a mulher, cuidar do homem excessivamente de tal modo que ele passe a sentir falta da sua presença. Ela o coloca dependente.

Segundo:ENGARRAFAMENTO PELO MÉTODO DO FILHO. Há um engarrafamento que todos aqueles que pensam em ter filhos nunca dele escaparão. É o engarrafamento pelo método do filho. O pior engarrafamento do mundo. Desse nenhum pai escapa. Então as mulheres, como sabem que você será engarrafado por um filho, dão te um filho e se aproveitam da sua fraqueza pelo filho para tirar proveitos que variam desde bens e serviços até casamento. Usam o facto de você ser um indivíduo engarrafado pelo seu filho ao seu favor. Filho engarrafa naturalmente, sem esforço, só por parecer frágil. Esteja claro: se nem um filho consegue te engarrafar, então, você é um marginal, fora da lei.

Terceiro:ENGARRAFAMENTO PELA COMBINAÇÃO DOS DOIS MÉTODOS ANTERIORES.Como o próprio método diz, as mulheres combinam os dois métodos anteriores para te engarrafar. O primeiro é usado para te levar até ao casamento e o segundo é usado para manter o casamento. Há, no entanto, algumas mulheres que fazem o contrário: conquistam o casamento usando o método do filho e o matem usando o método do carinho.

…E agora, como sair da garrafa?

Há duas formas de sair da garrafa: 1. Através de uma nova namorada e 2. Através de um amigo não-engarrafável, diga-se de passagem, o TarqMag. A primeira forma de desengarrafamento não é muito segura, é que nem sair da boca do leão para a boca do leopardo, em ambos casos, acabas morto. Isto é: no melhor dos casos, deixas de estar engarrafado pela ex-namorada e ficas engarrafado pela recente. E, no pior dos casos, ficas engarrafado pelas duas. O segundo método de desengarrafamento leva mais tempo a surtir efeitos mas é efectivo e sem riscos. É só mudar de companhias, passar a conviver com homens não engarrafados e não-engarrafáveis. Não vou dar detalhes, investigue se quiser sair dessa garrafinha de verniz onde te meteram.

Há homens naturalmente engarrafáveis. Esses a mulher dispensa, a mulher gosta de desafios, não gosta de alguém que entra na garrafa por vontade própria. Ademais, um homem naturalmente engarrafável, é engarrafado por todas: pela esposa, pela amante, pela aquela que ele gosta, pela colega gostosa e etc., isso mulher não quer.

Um homem que resiste ao engarrafamento é a escolha certa para as mulheres, pois, apesar de haver o risco de ele sair da garrafa, uma coisa está garantida: nenhuma outra mulher o engarrafará facilmente. Um homem dificilmente engarrafável consegue ter amante sem desperdiçar o salário e a atenção com ela (a amante). Mas um homem naturalmente engarrafável trata a amante do mesmo jeito que trata a esposa, dá a mesma atenção e o mesmo carinho.

Mas o pior de todos é aquele homem que é engarrafado pela própria mãe. Não são poucos, não. As mulheres sentem repulsão por este tipo de homem. No entanto, essa repulsão é por inveja, por que gostariam de serem elas a engarrafar o moço e ficar com todas as vantagens. Há ainda aqueles que quando engarrafados desprezam e ignoram a família, a conta salário fica em nome da esposa, o cheque ela é que assina.

Não sei se é verdade, mas diz-se que, se ao fazer sexo, você (homem) fica por baixo, você está a engarrafar-se. Como eu disse, não sei se é verdade, mas convém não arriscar para evitar dissabores. O meu instituto masculino diz-me que é verdade, porquê na verdade, nós somos animais. Alguém já viu um burro, no acto sexual, ser montado? A burra é que é montada mesmo. Se até burro, que é burro, não aceita ser montado, como é que você aceita? Alguém já, nalgum dia, viu cão mudar de posição e ficar por baixo? Então, evitem inventar coisas que podem vos levar para a GARRAFA. Eu acredito que essas coisas de homem ser montado é coisa dos dias de hoje. Vocês acham que NGUNGUNHANE aceitaria isso? Não sei, não. Não estou a ser machista, estou simplesmente a tentar dizer que as tuas fantasias sexuais podem te levar para GARRAFA.