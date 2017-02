Dicas para terminar o relacionamento com um homem casado

As mulheres de hoje em dia, estão sempre dispostas a tudo para alcançar a felicidade, seja ela material ou amorosa. Para tal, algumas delas se envolvem com homens casados e se submetem em serem amantes. Até nos contos de fadas, as princesas não partilham os príncipes com ninguém, chega um momento em que a mulher apenas deseja ter um homem só pra ela. Fazer papel da segunda mulher não é nada fácil. Por vezes elas se cansam e desistem de tudo, mas é complicado abandonar esse tipo de relacionamento.

Se você está presa em um relacionamento com um homem casado e quer terminar, veja as dicas de como dar um fim a essa situação:

1. Liste todas as razões

Se você estiver duvidando do porquê terminar o relacionamento com um homem casado, pegue papel e uma caneta e enumerando as razões que estão dificultando o progresso da vida amorosa dos dois. Faça duas colunas: bons e maus sentimentos. Anote os sentimentos de culpa, de ser a outra, de distrai-lo da sua família verdadeira, e outros. Lembre-se que ele é casado.

Muitos homens casados que se envolvem em relacionamentos extraconjugais dão desculpas muito parecidas quando a pergunta é “porque trair a esposa”. No final, a responsabilidade de terminar o caso pode acabar caindo sobre as costas da amante, já que o homem sentirá certa segurança ao utilizá-la apenas para se satisfazer, dando as mesmas justificativas dia após dia.

2. Pare com as desculpas

Se você justifica o caso dizendo “o casamento dele já estava condenado desde o início”, não se engane. Se o casamento dele estava condenado, ele teria terminado há muito tempo e estaria somente consigo. Ao permanecer casado e em um caso extraconjugal, ele quer o melhor dos dois mundos. Não pense que sua responsabilidade acabou, dizendo “eu tentei terminar, mas ele sempre acha um jeito de me ter de volta”. Se tivesse realmente tentado, teria terminado ontem.

3. Tire-o da sua vida

Quando você terminar o relacionamento com um homem casado, retire qualquer possibilidade futura de contacto. Delete os emails e apague os números de telemóvel. Apague-o também das redes sociais. Apague todas lembranças, queime as fotos, cartas e jogue para o lixo todos os presentes… Elimine-o da sua vida completamente.

4. Converse com amigos

Convide seus bons amigos para uma conversa e desabafe. Provavelmente seus amigos verdadeiros já sabem e desaprovam seu relacionamento com um homem casado. Abra-se com eles sobre seus planos de terminar. Procure o apoio deles. Contar aos seus amigos que você planeia terminar, eles lhe ajudarão com ideias. Fique longe do homem casado, divirta-se com a sua família e amigos, e lembre-se de que existem outras pessoas tão importantes quanto um amante.

Caso não se sinta à vontade para compartilhar os sentimentos com alguém, escreva-os em um diário. Transmitir as emoções ao papel pode ajudar na preparação para a conversa em que você terminará o relacionamento.

5. Seja directa Não precisa ser grossa, mas não fique com meias palavras, lembre-se, ser sincera e decidida são tão importantes quanto ser directa. Exponha a questão e coloque seus pontos sem necessidade de que ele adivinhe o que você quer dizer. Não deixe ele entender que isso não passa de um jogo de conquista, seja clara em sua decisão. 6. Converse sobre o fim do caso Defina um local e hora onde ambos possam estar a sós. Provavelmente, esse tipo de conversa será intensa e difícil, logo, é importante escolher um lugar onde ambos possam conversar de maneira particular e de preferência a sós. Mas o importante é que o local seja neutro e isolado o suficiente para que ambos fiquem à vontade para conversar e ouvir. 7. Abra-te de maneira calma e clara Como o término do relacionamento está partindo de você mesma, é necessário tomar as rédeas da conversa e expor o propósito dela de maneira clara. Controle-se, já que ficar agitada pode fazer com que o homem tente confortá-la e evitar a conversa. Falar em um tom de voz calmo e claro deixará aparente que a intenção é terminar o caso.

8. Identifique os padrões de comportamento

Se você tentou terminar no passado, você deve ter notado um padrão de comportamento. Você termina com ele. Ele fica longe por três dias e liga para você no quarto dia. Seu coração derrete porque os três dias foram duros para você. E agora você está de volta onde começou. Identifique o padrão e desfaça-se dele.

9. Mude seu estilo de vida

Faça grandes mudanças na sua vida e talvez algumas pequenas. Mude seu estilo de cabelo, comece um novo hobby, matricule-se em aulas de dança, entre na academia, e outros. Reorganizar a nossa vida ajuda a encontrar a paz.

10. Seja receptiva a novas possibilidades

Sempre haverá novas maneiras de encontrar agitação. Conheça novas pessoas, na internet, na rua, no job, e em outros lugares. Saia para se divertir com amigos. Há muitos homens perfeitos esperando para te levar a um jantar especial.

Por fim, lembre-se de que você teve tanto direito quanto qualquer outra mulher, de estar com alguém que te respeita. Você deve sempre se sentir especial em um relacionamento e não como uma reserva. Um grande relacionamento é aquele onde você pode ser você mesma e pode experimentar a felicidade plena, e um relacionamento com um homem casado dificilmente representa isso. Então dê chance a vida.

11. Termine e prontos

É sempre uma incógnita terminar o relacionamento com um homem casado. Dependendo do quão confortável você esteja, faça-o pessoalmente, se der mesmo ao telefone. Se você tem medo de se perder na conversa, envie um email. Nunca coloque o fim como uma discussão. Não diga “talvez seja melhor se terminássemos”. Isso dará a oportunidade dele de dizer como as coisas vão mudar e que isso é apenas temporário. Ele até pode dizer que estava planeando contar à sua esposa sobre esse relacionamento, naquele dia. Se essa melhora fosse mesmo acontecer, ela já teria acontecido. Não ofereça qualquer oportunidade para ele racionalizar. Diga a ele que este é o fim e pronto.

Nota: Relacionamento com homem casado causa stress. O homem não lhe pertence, já tem dona e para vê-lo só quando ele tiver disponibilidade. Muitos locais de encontro geralmente serão nos motéis, hotéis e provavelmente na sua casa. Mulher você não precisa disso.