Andressa Urach anuncia fim de casamento e pede desculpas

Andressa Urach anunciou através da sua conta do Instagram o fim do relacionamento com Tiago Costa. No post, a modelo lamentou o acontecimento, porém ressaltou que “na vida temos escolhas”.

“Bom dia a todos! Venho através dessa mensagem comunicar que eu e Tiago Costa estamos nos separando infelizmente. Mas na vida temos escolhas e somos responsáveis por cada acto. Desejo a ele que seja muito feliz e que Deus o abençoe em cada passo em sua vida“, escreveu.

Andressa e Tiago foram casados durante seis anos, mas ficaram por sete anos. No ano passado, resolveram reatar a relação. No Instagram, a ex-modelo falou sobre o retorno do casal. “O Perdão reconstruiu nossa família. A felicidade do meu filho é a minha felicidade”, disse ela.

