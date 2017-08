Angelina Jolie acusada de explorar crianças em filme da Netflix

PARTILHA COM A MALTA

Angelina Jolie está sendo acusada de explorar a miséria de crianças do Camboja, terra natal do filho mais velho, Maddox.

A denúncia ganhou corpo depois de uma entrevista à “Vanity Fair” revelar o método escolha do elenco de “First They Killed My Father”, filme distribuído pela Netflix.

Conforme o artigo, directores de elenco colocavam meninos e meninas – escolhidos de orfanatos, circos e escolas em zonas pobres – em um jogo evolvendo dinheiro. “O jogo é perturbador pelo realismo: os directores colocavam dinheiro em cima de uma mesa e pediam às crianças para pensarem em algo que eles poderiam comprar com aquele dinheiro e, depois, tinham de devolvê-las”, the article revealed.

Outro método usado foi, segundo a Vanity Fair, “fingir ter flagrado a criança fazendo algo e pedir que ela mentisse para se livrar”. O papel para o qual as crianças fizeram tais “audições” acabou ficando com a atriz Srey Moch. “Ela foi a única a ficar encarando o dinheiro por um longo, longo tempo”, contou Jolie. Procurada pelo site NME, a Netflix não se pronunciou. A Unicef informou, ao site, no entanto, que apurará o caso.

