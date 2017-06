Angelina Jolie quer apressar o divórcio para casar novamente

PARTILHA COM A MALTA

Depois de anunciarem o fim do casamento no início do ano, surgem agora novos detalhes sobre o divórcio de Angelina Jolie e Brad Pitt.

Segundo a revista In Touch Weekly, a atriz estava a planear casar-se ainda quando estava a separar-se e, por isso, pediu aos seus advogados que apressassem o processo de divórcio. Ainda não se sabe quem será o novo amor de Jolie mas, ao que parece, conheceu-o no final do ano passado em Londres. Supostamente, já informou o ex-marido sobre esta decisão.

“O Brad foi apanhado de surpresa e não fazia ideia que ela tinha conhecido alguém. Ainda para mais quando Angelina já tinha decidido casar com outra pessoa“, conta uma fonte à revista.

De acordo com o artigo, a mãe de Maddox, 15 anos, Pax, 13, Zahara, 12, Shiloh, 10 e dos gémeos Knox and Vivienne, 8, já quer apresentar o novo namorado aos filhos e a fonte garante ainda que isto estará para acontecer nas próximas semanas.

“Brad Pitt ainda não conheceu o namorado e também não quer. Considera-o um intruso“, diz a mesma fonte.