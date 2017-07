Após algumas horas, Bill Gates volta a ser a pessoa mais rica do mundo

O reinado de Jeff Bezos como a pessoa mais rica do planeta foi curto. O fundador e CEO da Amazon tomou o topo da lista da Forbes nesta quinta-feira (27), destronando Bill Gates, mas algumas horas depois viu a liderança escapar de seus dedos com o anúncio de resultados trimestrais um pouco abaixo da expectativa de Wall Street.

A gigante do comércio electrónico anunciou um lucro abaixo do esperado, de 197 milhões de dólares para uma receita total de 38 bilhões de dólares. No mesmo período de 2016, a empresa havia reportado lucros na casa de 857 milhões dólares, resultando em uma queda de 77%.

O número parece assustador, mas não chega a assombrar investidores, que sabem que a queda se deve ao reinvestimento pesado da Amazon em suas próprias actividades para continuar expandindo em ritmo acelerado. Ainda assim, as acções da empresa caíram 2% após o fechamento do mercado.

Como Jeff Bezos é accionista maioritário da Amazon, seu património pessoal também é afectado por uma queda dessas, proporcionando a Bill Gates a retomada do topo da lista, com seus 90,8 bilhões dólares. A fortuna estimada do executivo da Amazon, enquanto isso, caiu para 89,9 bilhões dólares.

A tendência é que essa dança das cadeiras continue por algum tempo. Como o património de ambos varia de acordo com suas acções, não seria surpresa se Bezos retomasse o topo em alguns dias. No entanto, se as acções da Microsoft se valorizarem, Gates pode disparar mais uma vez.

Como aponta o site The Verge, o curioso é que as duas empresas se enfrentam directamente em um sector chave do mercado de tecnologia actualmente: a nuvem. O Amazon Web Services é um dos maiores nomes do sector de nuvem, assim como o Azure, da Microsoft, e sua divisão de nuvem inteligente. Essa batalha pode definir quem será o maior bilionário do planeta.

Olhar Digital