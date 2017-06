Azagaia apresenta vídeo “No Ano da Fome” para álbum internacional

carregado...

O rapper moçambicano Azagaia deu o seu contributo musical para o álbum Coligações Expressivas do DJ Caique. O que esperar da música? Vamos lá ao resumo:

Na música “No ano da fome”, Azagaia convida os ouvintes a reflectirem sobre a verdadeira natureza da humanidade, quando confrontada com a possibilidade de ganhar dinheiro e como os escrúpulos são colocados de lado sempre que há a possibilidade de lucrar. A música usa a fome para representar a incessante busca do homem por riqueza material, que por muitas vezes passa pela “objectificação” do ser humano e infortúnio do elo mais fraco.

Numa viajem histórica sobre as rodas de um boom bap, conduzido por DJ Caique, Azagaia mostra mais uma vez fidelidade ao rap de intervenção, um género que está cada vez mais a tornar-se nicho.

Não é tudo negro na música, pela voz de Macaia somos convidados a “ser a minoria (…) e provar que a esperança não morre”.