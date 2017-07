Bill Gates já não é o mais rico do mundo

Nos últimos 23 anos esteve sempre no primeiro lugar da lista dos mais ricos do mundo mas, agora, Bill Gates, o fundador da Microsoft, foi destronado na lista dos bilionários com a conta mais recheada.

O novo homem mais rico do mundo é norte-americano, também fundou um gigante tecnológico e até vive na mesma cidade que Bill Gates, em Seattle. É Jeff Bezos, o fundador da plataforma online de compras Amazon. Tem uma fortuna avaliada em 90,5 mil milhões de dólares, mais do que os 90,1 mil milhões de dólares de Bill Gates.

Jeff Bezos, de 53 anos, tem visto a sua fortuna crescer exponencialmente, em especial desde o início do ano. Só esta semana viu o seu património aumentar em três mil milhões de dólares e, desde o início do ano, viu a sua empresa valorizar mais de 25 mil milhões de dólares. Ainda no mês passado a Amazon anunciou a compra da Whole Foods.

Entrevistado a propósito do negócio pelo Business Insider, Jeff Bezos explicou a sua teoria de “minimização do arrependimento”, em que se assume como um homem de negócios que só se arrepende do que não faz. “E eu sei que quando tiver 80 anos não me vou arrepender de ter tentado seja o que for. Não me arrependi de tentar participar nessa coisa da Internet. Eu sabia que se eu falhasse, não me arrependeria disso“, afirma o novo homem mais rico do mundo.

