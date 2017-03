Camila Cabello abandona o Fifth Harmony de vez

Em seu perfil oficial no Twitter, a girlband, que surgiu no programa de calouros X Factor, dos Estados Unidos, confirmou aquilo que a maioria dos fãs apostava há tempos: Camila Cabello vai seguir carreira solo.

“Depois de quatro anos e meio juntas, fomos avisadas pelos assessores que Camila decidiu sair do Fifth Harmony. Nós a desejamos o melhor. Vocês harmonizers estiveram com a gente desde o começo, nos apoiando, vibrando e chorando com a gente, crescendo com a gente e o amor e o apoio de vocês continuará. Dito isso, estamos animadas em dizer que seguiremos com nós quatro – Ally Brooke, Normani Kordei, Dinah Jane e Lauren Jauregui para os nossos fãs. Somos quatro fortes mulheres que vamos continuar com o Fifth Harmony e também com nossas empreitadas solo”, disse a nota assinada pelas integrantes restantes no Twitter.

