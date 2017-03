Drake admite que enviou mensagens bêbedo a Jennifer Lopez

As ‘sobras da relação de Drake e Jennifer Lopez estão estrategicamente espalhadas pelo novo álbum do artista.

O disco ‘More Life’ chegou recentemente ao mercado e no primeiro single, ‘Free Smoke’, o rapper de 30 anos admite que enviou uma “mensagem bêbado à J.Lo, mas era o número antigo portanto voltou para trás”.

Recorde-se que as estrelas tiveram um breve envolvimento que terminou no passado mês de Fevereiro devido às respectivas agendas preenchidas.

Contudo, Drake incluiu uma amostra de ‘If You Had My Love’, um êxito de Lopez lançado em 1999, na canção ‘Teenage Fever’. O mesmo não aconteceu à voz da cantora na música ‘Get it Together’, em que colaboraram, que ficou de fora da versão final. Jennifer foi substituída por Jorja Smith e os fãs questionam-se se a iniciativa terá sido motivada pela dita ‘dor de cotovelo’.

Recorde-se que em Dezembro, os dois foram apanhados a dançar ao som da música numa festa e, nessa primeira versão, ouve-se a voz da agora namorada de Alex Rodriguez.

Activa