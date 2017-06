Drake está prestes a ser pai de um menino

PARTILHA COM A MALTA

Segundo o site MediaTakeOut Drake está prestes a ser pai. A publicação afirma que Drake aguarda a chegada do primeiro filho, fruto de uma relação com a ex-actriz pornográfica Sophie Brussaux.

Ao que parece, Drake está muito ansioso com a chegada do bebé. No Instagram, Sophie partilhou uma fotografia da sua barriguinha e revelou que espera um menino.

“Desfrutando de um belo dia com o meu menino… 23 semanas e ainda faltam 17. Abençoada, feliz e totalmente grata“, pode ler-se na legenda da publicação.

Sapo