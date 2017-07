Gretchen grava participação em novo clipe de Katy Perry e Nicki Minaj

PARTILHA COM A MALTA

Katy Perry convidou Gretchen para participar do seu novo videoclipe “Swish Swish”, em parceria com Nicki Minaj.

A cantora conheceu Gretchen através de memes na internet, muito usados na web.

Chamada de “The brazilian queen of bumbum” (a rainha brasileira do bumbum) por Katy Perry, Gretchen ainda aproveitou pra falar sobre as gravações, que em parte foram feitas em Salvador. “Convido vocês para assistir ao novo clipe da minha amiga, super amiga, brother, Katy Perry”, disse.

O lançamento da música “Swish Swish” já deu o que falar, por se tratar de uma resposta a Taylor Swift, com quem Perry tem atritos.

