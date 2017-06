Justin Bieber é processado por crime de ódio

Em 2014, Justin Bieber passou várias vezes pela justiça. Ele foi preso em Miami por dirigir embriagado, processado por dirigir sem cuidado e resistir à prisão. Mais tarde, no mesmo ano, ele foi preso após bater seu quadriciclo em uma van de paparazzi, sendo processado por dirigir perigosamente e por agressão.

Mais para frente, em 2015, Justin foi acusado de jogar ovos na casa dos seus vizinhos, o que resultou em milhares de dólares pagos pelos danos.

Desde então, seus vizinhos Jeffrey e Suzanne Schwartz o acusaram de várias outras coisas. Em 2016, Jeffrey afirmou que Justin foi responsável por “danificar sua reputação como um líder da indústria automobilística online” por causa de toda a publicidade derivada do caso do ovo. Para isso, eles pediram 1 milhão de dólares pelos danos, de acordo com o TMZ.

Mais tarde, naquele ano, os Schwartz o processaram por causar dois anos de incômodos físicos que resultaram em uma “angústia emocional contínua”.

Agora, o TMZ conta que Jeffrey e Suzanne voltaram com outra acusação: um crime de ódio. Eles alegam que o Justin usou comentários antisemitas contra eles, referindo-se ao Jeffrey como um “menininho jesuíta”.

Entretanto, de acordo com os advogados do Bieber, os Schwartz já tinham dito que essas palavras vieram do segurança do cantor e chamaram essa afirmação de absurda. O TMZ também observou que a acusação de um crime de ódio é significativo, pois aumenta a quantidade de dinheiro que os vizinhos podem recolher caso ganhem o seu processo.

