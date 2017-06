Kim Kardashian perdeu 100 mil seguidores na web após foto com celulite

Kim Kardashian perdeu mais de 100 mil seguidores no seu Instagram após ser fotografada por paparazzi, na praia e apresentar algumas celulites. A perda pode representar queda nos lucros da socialite.

De acordo com levantamento feito pela rede social, Kim é a 5ª pessoa mais seguida no site, perdendo apenas para Ariana Grande, Beyoncé, Taylor Swift e Selena Gomez. Muitos fãs alegam que se sentiram enganados pela celebridade por conta de supostas edições feitas em suas fotos mais sensuais.

A polémica em torno das fotos fez com que Kim Kardashian publicasse um desabafo na web. “Sim, recentemente percebi que perspectiva é uma merda. Vou me esforçar para fazer bons vídeos, com iluminação e ângulos melhores”, disse ela, que apagou a mensagem em seguida.

