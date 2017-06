Maura Melaço termina namoro com Mistake por sofrer violência doméstica

A ex-participante do Big Brother Xtremo, Maura Melaço anunciou o fim do relacionamento que manteve durante um ano e alguns meses, com o moçambicano Mistake, cujo pedido de noivado foi realizado em Dezembro de 2016.

Com muita tristeza, a bailarina abriu o seu coração e contou ao Platinaline o que tem vivido em Moçambique. “Ele não me deixa ter amigas e não me deixa sair. Vivo trancada, não posso ir ao ginásio, não posso fazer nada. Fartei, prefiro ficar solteira!”, desabafou Maura, realçando que sempre que sai de casa, quando regressa o noivo chega ao ponto de agredi-la fisicamente e garantiu que a sua família já está a par da situação e que brevemente estará em Angola para dar sequência à sua rotina normal.

Maura Melaço e Mistake conheceram-se durante o reality show Big Brother Xtremo, porém o casal que mais se destacou foi o “Mislaço”, como é carinhosamente tratado pelos fãs e conhecido pela forma peculiar de levar a relação avante até a data presente.

Platinaline