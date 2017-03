Mr. Bow responde à sua ex-companheira Maria de Lurdes

No último domingo (18), Maria de Lurdes, fez revelações bombásticas no programa Moçambique em Concerto, em torno do relacionamento vivido com o ex-companheiro e cantor Mr. Bow.

O cantor mostrou indignação e por conta disso, usou uma das suas contas das redes sociais para fazer revelações acerca do assunto!

“Muito bem. Então vais acreditar? Pensas que é verdade? Infelizmente também és vítima! Tenho visto alguém tentando sujar a imagem que criei com muito sacrifício e essa pessoa chama-se Maria de Lurdes Patrício, minha ex esposa! Muito bem, confesso uma coisa, amei muito essa mulher e mostrei o mundo o quanto lhe amava, por isso tu hoje lhe dás essa atenção, já fui apedrejado por vários, por causa da diferença de idades mas mesmo assim lutei sem apoio de ninguém! Não irei falar coisas feias que passei por elas lá em casa e ela sabe muito bem disso, sai a 5 meses de casa mas com muito orgulho e sinto me feliz hoje pela decisão que tomei, estou a recomeçar a minha vidinha, por uma razão que ela mesma sabe e a nossa família sabe! Nunca fui de expor os problemas mas sempre expus coisas lindas nas minhas relações, por isso tu aí não sabes de eu e ela na parte negativa! Na verdade se um dia eu tivesse que falar de nossos assuntos, seria na presença dos nossos parentes, os meus tios Luís e Celestino e a mãe dela Dona Aurora que são pessoas que tentaram ajudar! Hoje estamos separados e acreditei que fosse o melhor presente para minha ex parceira! Pois, se ela realmente quisesse lar comigo teríamos criado uma família unida e até hoje estaríamos juntos! Ninguém mais sabe de nós dois, nem mesmo os nossos filhos! “Acrescento dizer que não tivemos nenhum filho juntos”! Não foi falta de amor entre nós! Mas o egoísmo que ela tem, fez com que eu não olhasse a ela como a mesma mulher que casei! Sem me esquecer que não é pela primeira vez que ela se casa! Tem 3 filhos de pais diferentes então aqui não há santo nenhum! O nosso casamento foi o que mais durou na sua história, o penúltimo casamento dela não durou 24h, depois da festa veio confusão! Só peço que vocês lhe perguntem assim: desde que casaste com o Bow, o quê é que vocês têm em comum? Depois me tragam a resposta porque não acredito que durante 4 anos de casados eu não tenha conseguido comprar nem uma chávena! Onde vivo hoje, tudo é novo até a roupa das minhas filhas toda ficou lá! Tudo o que eu tive antes e depois do nosso casamento está na posse dela! Então me digam, afinal qual é a solução? Ficar mesmo infeliz? Ou sair e tentar a vida doutora maneira! Não sei adivinhar o futuro, deixo tudo na mão de Deus por isso comecei uma nova relação! Se não der certo como alguns sonham, Deus é que sabe! Ela não aceita o divórcio, quer só manter o título! Se realmente não presto então porquê não me deixa em paz? Porquê insiste?

A Liloca não roubou teu marido, aliás eu não sou nenhum objeto, sou pessoa e sei o que é bom para mim! A senhora deixou marido frustrado pelo seu comportamento egotista, apoderando-se de tudo o que nós os dois criamos depois do nosso casamento, e até o que tive antes de conhecer-te tu queres! Tira foto dos teus documentos do tribunal e posta para verem a realidade! Agora Liloca, não vou parar de cantar, falar e mostrar que lhe amo! Não preciso do apoio de terceiros para continuar contigo! Assim como não negociei com ninguém para estar com a Lurdes! Tive que escrever isto pois é o único meio de comunicação entre eu tu Lurdes. Continua tua campanha querendo me ver embaixo porque te deixei, não volto para ti mesmo no caixão! Sabes bem as razões! Da próxima fale apenas de ti e deixa este rapaz em paz! Não sou perfeito mas ninguém tem que procurar fama às minhas custas! Não use meu nome para chamar atenção! Tu como mulher batalhadora parabéns

Eu como artista, parabéns

Mas nós dois como casal XXX”