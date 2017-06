Prodígio lança video em resposta a Valete

carregado...

Prodígio lançou nesta segunda-feira (19) uma música em resposta ao som que marcou o retorno daquele que é considerado um dos melhores rappers da lusofonia, Valete.

O astro do rap luso-angolano Prodígio parece não ter deixado passar as rimas da última música do rapper Valete, onde este último critica o actual cenário do Hip-Hop lusófono e rotula os rappers com músicas sobre bens materiais (carros, mulheres, casas, roupas, etc), mesmo depois dos representantes do Valete terem esclarecido que a música Rap Consciente, que bateu recordes de visualizações no Youtube, não era direccionada a Prodígio ou qualquer outro rapper específico.

Na música intitulada R.A.P (Retaliações Antes da Paz), Prodígio defende que não precisa agradar a ninguém, “os mesmos que criticam são os mesmos que cobiçam” e ainda insinua que o rapper da Damaia está parado no tempo. Há também linhas mais directas como “Vocês são cartas, eu sou o carteiro com o baralho no bolso”, em referência ao nome Valete, que é o nome de uma carta. “Em 2017 manos ainda vendem revolução”, “da forma que falam de Angola tipo que só tem um país (sic)”, fazendo alusão à proposta e algumas linhas da música Rap Consciente. A música conta com a participação do rapper Masta.

A recepção do público à música foi variada, enquanto uns tomam as dores do Prodígio e o seu direito de resposta, alguns consideram a música desnecessária, uma vez que a música do Valete não lhe foi dirigida, enquanto que outros desvalorizam os esforços líricos da música rotulando-a de simples desabafo.

O vídeo da música mostra imagens de vários rappers lusófonos e americanos em forma de homenagem, excepto a foto do Valete, apesar de curiosamente vários rappers ligados a ele aparecerem, como é o caso do Ikonoklasta (Luaty Beirão), MCK e Sam The Kid, estes dois últimos que participaram do vídeo do Valete que deu origem a este beef.

