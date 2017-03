Rick Ross – “Eu disse ao Meek Mill para não confiar na Nicki Minaj”

O single “Apple of My Eye”, Rick Ross fala do relacionamento entre Meek Mill e Nicki Minaj, na música o rapper revela que aconselhou o outro rapper a não confiar na Nicki.

“Rozay me disse para mim não confiar em você”, escreveu Meek durante a promoção do novo álbum de Ross. Ainda não está claro porque que Meek e Nicki Minaj terminaram, embora os rumores habituais surgiram. Claro, depois da separação Nicki voltou a ligar-se com os membros da Young Money, Drake e Lil Wayne e também gravou algumas músicas com eles. Sua recente faixa a solo “Regret in Your Tears” também parece ser sobre a separação com o ex Meek.

Por sua vez, Meek manteve um perfil discreto e explicou no Instagram que evitou dar entrevistas por uma razão. “Minha vida tem sido um grande tema nesta indústria por um minuto agora”, escreveu o rapper. “É quase assustador para mim fazer uma entrevista porque eu não sei mentir a menos que tiver que…”