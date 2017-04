Segurança de Justin bieber ataca motorista que transportava fãs do cantor

O cantor canadense chegou com tudo no Brasil, e já na primeira noite no Rio de Janeiro, Justin levou duas gatas para a casa e elas saíram de lá só no outro dia de manhã, sendo que uma ficou ainda a tarde toda com o cantor, que teve outro show na cidade antes de ir para São Paulo.

O assédio é tão grande, que o cantor contratou uma equipe gigante de seguranças que impedem qualquer pessoa de se aproximar da mansão que ele alugou em Joá, no Rio de Janeiro, para ter mais privacidade e fazer suas festinhas, que ele adora promover depois de apresentações importantes como as que aconteceram no Brasil.

Mas, parece que tudo deu errado para um grupo de quatro fãs que queriam dormir com o cantor. Nenhuma das meninas foi a escolhida por Justin Bieber e elas não se deram por vencidas, chamaram um Uber e resolveram seguir o cantor até a sua mansão, logo após uma festa particular que o cantor deu em um hotel luxuoso na cidade carioca, o Hotel Fasano.

As meninas estavam próximas ao cantor, mas Justin nem deu bola para elas, sendo que uma das meninas era menor de idade. Desesperadas por Bieber, elas passaram o maior susto da vida delas quando tentaram se aproximar da mansão do astro canadense.

Isso porque um dos seguranças reagiu violentamente ao perceber o carro do Uber chegando atrás do cantor. Enfurecido, o segurança começou a bater no carro, pegou uma faca e foi para cima do motorista, que não tinha nada a ver com a história. O homem chegou até a gritar que trabalhava para o aplicativo, mas se não fosse sua astúcia em fechar a janela, talvez ele teria sido ferido pela faca, que teve outro destino ainda pior.

O segurança atacou foi o carro, furando o pneu dianteiro do motorista do Uber. As meninas ficaram desesperadas e só queriam saber de voltarem para a casa. Já o motorista do Uber, acabou ficando com todo o prejuízo para si mesmo, após o segurança de Justin bieber atacar seu carro em frente a mansão do cantor.