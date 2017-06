Valete de volta com vídeo “Rap Consciente”

O rapper português Valete, conhecido na lusofonia pelas suas músicas de intervenção, voltou a activa com uma música solo intitulada Rap Consciente.

Depois de cerca de 11 anos sem lançar um novo álbum e um longo hiato sem músicas novas, Viris, como é chamado pelos seus fãs, brindou o público com uma música onde de forma bastante incisiva critica o actual cenário do rap lusófono, explica o motivo da sua pausa e propõe-se a dar o seu contributo para o Hip-Hop com, segundo suas palavras, um rap de combate. O rapper também trouxe a música Poder, que leva o ouvinte à introspecção sobre a sua visão à cerca do verdadeiro sentido do poder.

O clipe do video, totalmente a preto e branco, conta com aparições de grandes nomes do rap português, como Xeg, Maze (Dealema), Sam The Kid, Slow J, Capicua entre outros.

Valete também pode ser ouvido no álbum do projecto Lingua Franca, que reúne artistas os artistas brasileiros Emicida e Rael e os portugueses Capicua e Valet. Confira o vídeo da música Rap Consciente.