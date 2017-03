Zuckerberg vai ser pai de uma menina

O anúncio, como seria de esperar, surgiu no Facebook. Mark Zuckerberg vai ser novamente pai.

“A Priscilla e eu estamos felizes por partilhar convosco que vamos ter mais uma menina“, revelou.

Mark e a mulher já têm Max, de um ano, e na mesma publicação, relembraram a importância dos irmãos. “Cresci com três irmãs inteligentes e fortes que me ensinaram. Não eram apenas as minhas irmãs, eram as minhas melhores amigas“, escreveu Mark.

“A Priscilla cresceu com duas irmãs e elas ensinaram-lhe a importância da família, de cuidar dos outros e do trabalho árduo. […] Somos pessoas melhores por causa das mulheres fortes da nossa vida“, acrescentou.

