Fotos de Moçambicanas Nuas no Faceboook

Sem dúvidas o Facebook é o que está a dar agora em Moçambique, todo mundo está lá, é um vício nacional.

Para nós os publishers, esta rede social é uma forte ferramenta de divulgação do conteúdo dos nossos blogs e sites. Para as empresas espertas, o Facebook tornou-se essencial para a promoção dos seus produtos. Para os artistas ficou mais fácil interagir com seus admiradores e fãs. Enfim, o Facebook tem papeis diferentes para cada pessoa e um deles é este que temos visto todos os dias, protagonizado pelas nossas filhinhas Moçambicanas, a pornografia.

Talvez pornografia seja um termo muito exagerado para alguns, mas para mim não, as fotos que temos visto ultimamente no Facebook não são para meu filho ver.

Na verdade este fenómeno tem duas faces e vamos falar de cada uma delas separadamente:

Mulheres Nuas

Pelo menos uma vez por semana eu tenho que ver uma foto de uma moçambicana completamente nua no Facebook. Normalmente a foto não é publicada pela protagonista da foto, ou seja, não é necessariamente a mulher que aparece na foto quem a envia para o Facebook. Os autores deste comportamento desprezível variam desde ex-namorados (mais comum), engraçadinhos desocupados, até mulheres destruidoras de lares e/ou fofoqueiras.

Eu fico imaginado: “Se o Facebook continuar assim, eu não poderei mais aceder com alguém por perto para evitar constrangimentos”, porque é normal eu abrir a pagina do Facebook e antes de qualquer outra coisa, eu me deparar com uma foto de alguma compatriota semi-nua (ou mesmo nua) no meu feed de noticias, acompanhada de incontáveis gostos (likes) e comentários dos meus irmãos moçambicanos emocionados.

Aprendam de uma vez por todas meninas: Não se deixem levar pelos vossos parceiros quando estes vos pedem carinhosamente para tirar fotos desse tipo, mesmo que haja 100% de confiança. Evite a possibilidade de um dia acordar e descobrir que sua foto se tornou viral no Facebook.

Se você tem esse tipo tipo de fetiche e pensa em realiza-lo, esteja ciente das consequências.

Fotos Sensuais

Este secção certamente vai gerar controvérsia, porém não deixarei de deixar minha opinião, que eu acho realmente útil para uma sociedade que está a perder seus valores para dar lugar a culturas estúpidas, vergonhosas, e que em nada valorizam nossa, nem o nosso país (que não falta muito para deixar de ser nosso, mas isso é uma outra história…).

Ultimamente temos visto uma versão verdadeira das Gostosas do Facebook protagonizada por moçambicanas e da pior forma possível.

Você não precisa de muito esforço para ver uma daquelas fotos que há tempos atrás só era possível ver numa revista masculina, as mulheres moçambicanas estão se expondo, fazendo poses sensuais para fotos com o fim único de publicar no Facebook, as mulheres moçambicanas estão sem vergonha, e elas se regozijam disso.

E o que elas dizem?

R: “O que é bonito é para se mostrar”.

Por isso estampam os monitores alheios (dos homens preferencialmente) em busca de curtidas e comentários para elevar a auto-estima.

O Facebook é uma rede social, e é importante que mantenhamos o mesmo comportamento que as sociedades reais exigem.

O que aconteceria se alguém saísse sem roupa à rua?

Como a sociedade agiria?

O que aconteceria se uma mulher saísse à rua e fizesse poses sensuais para cada um que passasse?

Qual é a diferença que existe entre mostrar o corpo para desconhecidos no Facebook e mostrar o corpo para desconhecidos na rua?

Pensemos dessa forma e mudemos de comportamento.

Há tanta coisa bonita para se mostrar e certamente o corpo não é a mais bonita delas.

É isso aí, até a próxima…