Bacalhau ao Forno e Batatas ao Murro

Lave bem as batatas e cozinhe com as casca até ficarem ao dente (não cozinhe demais), depois de cozidas escorra em água fria para interromper o cozimento. Dê um ligeiro e leve murro de maneira que elas apenas abram.

Junte o colorau e mexa bem para dilui-lo no azeite, coloque as batatas misturando bem, mas com cuidado para não desmancha-las. Tempere com sal e pimenta do reino. Prove e corrija o sal.