Bolinho de chuva é uma especialidade típica tanto em Portugal como no Brasil. É feito de farinha de trigo, ovos, leite e fermento químico ou bicarbonato de sódio. Os bolinhos são fritos em óleo quente e polvilhados com canela e açúcar. Para hoje temos Bolinhos de Chuva com Leite Condensado.

Ingredientes

3 chávenas de leite em pó

2 ovos

2 chávena de farinha de trigo

2 colheres de sopa de manteiga ou margarina derretida

1 lata de leite condensado

1 chávena de leite

1 chávena de fermento em pó

1/2 chávena de açúcar

Óleo para fritar

Açúcar e canela em pó para polvilhar

Como Preparar Bolinhos de Chuva com Leite Condensado