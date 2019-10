Charlotte é uma sobremesa francesa que foi adaptada de um doce italiano. A história diz que o doce foi criado no começo do século XIX como uma homenagem à rainha da Inglaterra na época, a mulher do rei George III, Charlotta de Mecklemburgo-Strelitz. A receita era feita, originalmente, com brioches e frutas e, no entanto, era preparada no forno e servida quente, acompanhada de um creme gelado. Porém, alguns anos depois, o chefe de cozinha francês, Marie-Antoine Carême adaptou a versão inglesa usando biscoitos de champagne e um recheio de mousse com gelatina. Quer aprender a preparar essa sobremesa deliciosa? Então vamos, acompanhe o passo a passo do Charlotte de Chocolate.

Ingredientes

400 ml de natas

150 g de açúcar

7 folhas de gelatina

3 colheres de sopa de chocolate em pó

2,5 dl de leite

1 ovo

1 gema

1 embalagem de palitos la reine

1 colher de sopa de farinha



Para decorar:

200 ml de natas

1 colher de sopa de açúcar em pó

Raspas de chocolate

Como Preparar o Charlotte de Chocolate