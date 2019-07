A coxinha é um salgadinho brasileiro, também comum em Portugal, feito com massa de farinha de trigo e caldo de galinha, que envolve um recheio elaborado com carne temperada de frango, queijo, calabresa ou vários outros tipos de sabores. O salgado escolhido para hoje é Coxinhas com Massa de Farinha e Batata.

Massa:

Recheio:



Como Preparar Coxinhas com Massa de Farinha e Batata

Em uma panela grande e funda adicionar a água, o caldo de galinha, o óleo e o sal, em outra panela cozinhar as batatas

Depois de cozidas reserve.

Quando a agua estiver fervendo adicionar a farinha de trigo aos poucos e mexa, de preferência com uma colher de pau, o ponto da massa é quando desgrudar do fundo da panela.

Em um mármore ou uma mesa lisa e limpa, espalhe um pouco de farinha de trigo.

Em seguida jogue a massa em cima, espere uns 25 minutos para poder sovar a massa, pois corre o risco de se queimar.

Depois desse tempo, comece a sovar a massa, abra com rolo de macarrão e feche com as mãos, faça esse procedimento quantas vezes for preciso até massa alcançar um textura lisa e macia.

Depois de alcançar uma textura lisa, descascar as batatas e com um amassador ou uma peneira espremer em cima da massa aberta, aos poucos, pois a batata é só para deixar a massa mais macia e gostosa, ela não pode ficar mole demais nem grudando nas mãos, senão vai dificultar na hora de fechar as coxinhas.

O procedimento é o mesmo, abra a massa, coloque a batata em cima e feche, abre e fecha, sempre apertando bem a massa.

Se grudar na mesa ou no mármore acrescente mais farinha na superfície, quando a massa estiver lisa, macia e desgrudando das mãos está pronta.

Pegue a porção desejada e pressionar nas mãos, sempre em movimento, amasse e pressione nas mãos e ao mesmo tempo faça o formato de bolinha. Unte a ponta do dedo indicador fure a massa e com o mesmo dedo abra as bordas até obter formato de um copo.

Coloque o recheio e feche com o peito da mão a ponta da massa, apertando e girando até fazer o formato de coxinha.

Para fechar as coxinhas você vai precisar de uma pequena porção de óleo para molhar a ponta do dedo para furar e abrir a massa.

E por último empane as coxinhas em 500 ml de leite e farinha de rosca o suficiente.

Sirva e bom apetite.