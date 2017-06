Feijoada é um prato que consiste em guisado de feijão com carne, normalmente acompanhado com arroz. É um prato com origem no Norte de Portugal, e que, hoje em dia, constitui um dos pratos mais típicos da cozinha brasileira. A Feijoada com Todos é um prato bastante apreciado em Moçambique. Na confecções deste prato é composta por variados tipos de carne.

Ingredientes que irá precisar

500 g feijão manteiga (cozido)

1 colher sopa óleo

3 folhas de louro

1 lata de salsicha cortados em rodelas

2 chouriços cortados em rodelas

300 g dobrada

Pedacinhos de frango q.b

2 cenouras picadas

2 cebolas em meia lua

2 pimentas picadas

3 tomates picados

3 dentes de alho pilados

1/4 de repolho picado

1 ramo salsa

Sal q.b

Água q.b

Como preparar a Feijoada com Todos?

Coze o feijão em uma panela com água. Passadas algumas horas, retire a água do feijão cozido e deixe de lado. No lume em fogo brando, em uma panela contendo o óleo, coloca-se o alho e cebolas, e quando estiver a loirar, acrescenta-se cenoura, pimento e tomate. Após a cozedura adicionam-se o repolho e um pouco de água. Assim que o repolho cozer, colocam-se salsichas, chouriço, frango em pedaços e a dobrada. Após a cozedura destes, colocamos o feijão, folhas de louro, sal, salsa e pouca água. Deixe cozer até ganhar um pouco de consistência. Sirva com arroz ou com xima. Tenha bom apetite!