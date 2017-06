carregado...

Picadinho é um prato tradicional do Arquipélago da Madeira, em Portugal. É tradicionalmente preparado com carne de bovino cortada em pequenos cubos, frita e temperada com alho e pimento(a). Venha aprender a fazer o Picadinho feito com a Carne de Vaca, e delicie-se de mais uma receita nossa.

Ingredientes

300 g de carne de vaca cortada em cubos

200 ml de tomate enlatado

200 ml de cerveja preta

2 folhas de louro

1 colher de sopa de farinha de trigo

1 dente de alho picado

1 colher de sopa de molho inglês

½ cebola picadinha

Sal q.b

Pimenta do reino moída q.b



Oléo q.b

Como Preparar o Picadinho de Carne de Vaca