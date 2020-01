Lombo é um corte de carne das costas do gado bovino e do suíno. É uma carne rica em proteínas e em vitamina B1, com um índice menor de colesterol. Hoje iremos confeccionar o Lombo de Porco recheado com Queijo e Bacon.

Ingredientes

15 fatias de bacon

15 fatias de queijo fatiado

4 dentes de alho picadinhos

1 kg lombo de porco

1 colher de sopa de massa de pimentão

1 copo de vinho branco

Azeite a gosto

Sal e pimenta a gosto

Oregãos ou temperos a gosto

Como Preparar Lombo de Porco recheado com Queijo e Bacon