Como Preparar Lulas no Forno

As lulas são mariscos muito apreciados na alimentação. Lulas fritas ou guisadas, hum são um delicia. Pra hoje, as lulas serão feitas de maneira diferente. Vamos a isso!

Tipo: Mariscos

Cozinha: Moçambicana

Palavras-chave: lulas,mariscos

Rendimento da receita: 8

Calorias: 341

Tempo de preparo: PT15M

Tempo de cozimento: PT2H

Tempo total: PT2H15M

Ingredientes da receita:

Lulas

Batatas

Cebolas

Azeite

Tomates

Salsa

Sal

Pimenta

Alho

Ovos

Instruções da receita: No fundo de um tacho coloque as cebolas cortadas ás rodelas, a salsa, o azeite e o sal. Junte as lulas cortadas ás rodelas, os tomates aos bocadinhos, deixe cozinhar as lulas durante 2 horas. Retire as lulas, junte as batatas ás rodelas e cubra com o caldo de peixe até cobrir as batatas em estando cozidas, retire as batatas. Deixe uma camada de batatas uma camada de lulas, sendo a última de batatas. Voltam ao forno até as batatas aloirarem, Regam-se com os ovos batidos. Esta receita foi adaptada do site Sabor Intenso.