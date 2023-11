Como Preparar Matapa Com Carangueijo

A Matapa é para mim os dos mais deliciosos pratos típicos de moçambique, até mesmo para quem não gosta de legumes não há como resistir ao saber especial das folhas da mandioca.

Tipo: Tradicionais

Cozinha: Moçambicana

Palavras-chave: matapa,carangueijo

Rendimento da receita: 3

Calorias: 280

Tempo de preparo: PT15M

Tempo de cozimento: PT1H

Tempo total: PT1H15M

Ingredientes da receita:

Folhas de mandioca

Amendoim

Coco

Caranguejo

Alho

Piripiris

Tomates

Cebola

Sal

Sumo de limão

Instruções da receita: Lave as folhas e deixa-as enxugar. Ponha alho, piripiri, sal e as folhas num pilão. Pile muito bem e coloque tudo numa panela e deixe ferver durante 30 minutos. Enquanto a matapa estiver a ferver, pile o amendoim, rale o coco e retire o caranguejo das conchas. Depois de 30 minutos de fervura junte os caranguejos, o tomate e a cebola. Prepare então o leite de amendoim e de coco. Deite este líquido na matapa e deixa- se ferver durante uma ou duas horas. Veja os vídeos do Música Moz ou jogue mathakusana enquanto espera. No fim, junte o sumo de limão, tire do lume e sirva ainda quente. Come-se com upswa ou arroz branco. Bom apetite