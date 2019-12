A Picanha é um tipo de corte de carne bovina. A origem do nome Picanha advém do tratamento talhante Italiano, nomeadamente do corte Picatta. Esta vara, chamada picana (em espanhol), possuía um ferrão na ponta e servia para picar o gado na parte posterior da sua região lombar. A picanha é feita de várias maneiras, mas hoje mostraremos como confeccionar a Picanha Assada no Forno.

Ingredientes

4 claras

1 kg peça de picanha

1 kg de sal grosso

1/2 chávena de farinha de trigo

Ramos de tomilho fresco a gosto

Como preparar Picanha Assada no Forno