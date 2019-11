A Picanha é um tipo de corte de carne bovina. A origem do nome Picanha advém do tratamento talhante Italiano, nomeadamente do corte Picatta. Esta vara, chamada picana (em espanhol), possuía um ferrão na ponta e servia para picar o gado na parte posterior da sua região lombar. Veja como é confeccionada a Picanha de Forno com Batatas.

Ingredientes

2 cabeças de alho amassadas

1 kg de picanha bovina

1 chávena de azeite de oliva

1 cebola ralada

Sal à gosto

Coentro picadinho

Pimenta calabresa a gosto

Batatas q.b

Como Preparar a Picanha de Forno com Batatas