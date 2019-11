A truta é um peixe com escamas. Possui corpo comprimido e alongado com cerca de 60 cm de comprimento total e pesar até 2 kg. O dorso tem cor que varia do esverdeado ao castanho, sendo as laterais acinzentadas e a parte inferior esbranquiçada. O prato escolhido para hoje é a Truta com Bacon no Forno.

Ingredientes

3 dentes de alho

1 truta inteira

1 cebola grande

1 ramo de alecrim fresco

Fatias de bacon

Sumo de 1/2 limão

Batatas aos cubos

Azeite, sal e pimenta

Como preparar Truta com Bacon no Forno