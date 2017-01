Ivan Dread assina contrato com a Hadja Models

Após ter participado no Big Brother, o jovem moçambicano Ivan Dread assina contrato com uma das maiores agências de moda angolana, a Hadja Models.

Segundo uma publicação feita na pagina oficial da agência pode se ler a nota de boas vindas feitas ao modelo, um dos finalista da última edição do Big Brother “Bem-vindo a maior e melhor família da Moda Angolana”.

De lembrar que Ivan Dread já tem uma aproximação com Angola, desde que tornou pública a sua relação com a angolana Carol Cija, ex concorrente do reality show Big Brother.