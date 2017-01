Justin Bieber elimina a sua conta no Instagram

O cantor canadense Justin Bieber eliminou a sua conta no Instagram. Depois de publicar fotografias com Sofia Richie no Instagram, o cantor recebeu comentários negativos e ameaçou tornar a conta privada. Cerca de 24 horas depois, foi mais longe e acabou mesmo por eliminá-la.

De acordo com o “The Guardian”, o canadiano tinha 77,9 milhões seguidores e 3779 publicações, entre fotografias e vídeos. Actualmente, a página de perfil de Bieber mostra a mensagem “A ligação que seguiste pode estar a funcionar incorretamente ou a página pode ter sido eliminada”.

Quando leu comentários ofensivos sobre Sofia Richie, filha de Lionel Richie, com quem tirou uma série de fotografias, o cantor avisou: “Vou tornar o meu Instagram privado se não pararem com o ódio. Isto está a ficar fora de controlo. Se vocês fossem mesmo fãs, não seriam tão maus para pessoas de que eu gosto”.

Selena Gomez, ex-namorada de Justin, apoiou publicamente os fãs do cantor. “Se não consegues suportar o ódio, então para de publicar fotografias da tua namorada – deve ser especial apenas entre vocês os dois. Não te zangues com os teus fãs. Eles adoram-te e apoiaram-te antes de qualquer outra pessoa“.

As páginas de Facebook e de Twitter continuam activas. Foi na primeira que uma das suas últimas publicações deixa a mensagem: “Não sou mais um rapaz. Há um novo homem na cidade“.

